Deutschlands schlimmster Chef Bernd Stromberg ist seit Donnerstag wieder in der Komödie „Stromberg – Wieder alles wie immer“ im Kino zu sehen. Nach fünf Staffeln TV-Serie und einem Kinofilm von 2014 wagen sich die Filmemacher in ein neues Setting: Das große Wiedersehen der Stromberg-Bande im Rahmen einer TV-Show – und da geht natürlich so einiges drunter und drüber.

Der gesamte Cast ist aktuell auf großer Kinotour durch Deutschland, am Freitag im Kinopolis in der Hafencity in Hamburg.



SAT.1 REGIONAL-Reporter Janik Jungk war vor Ort und hat mit einigen der Darsteller:innen gesprochen.