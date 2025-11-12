Die neue Sternbrücke sorgt seit vielen Monaten für Diskussionen in Hamburg. Bürgerinitiativen in Altona haben insgesamt drei Mal gegen den Neubau geklagt – der Abriss der umliegenden Gebäude, die Umwelteinflüsse des Baus und das Design der größeren Brücke ist vielen ein Dorn im Auge. Alle drei Klagen blieben aber ohne Erfolg. Es geht weiter auf der Baustelle in Altona.
