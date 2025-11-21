Was man aus Holz alles herausholen kann, zeigen die Exponate des Holzkünstlers Ernst Gamperl. Er hat die traditionelle Technik des Drechselns revolutioniert und neue Maßstäbe gesetzt. „Das Lebensbaumprojekt“ nennt sich die Ausstellung, die seit dem heutigen Freitag im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg eröffnet wurde.