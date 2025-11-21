Was man aus Holz alles herausholen kann, zeigen die Exponate des Holzkünstlers Ernst Gamperl. Er hat die traditionelle Technik des Drechselns revolutioniert und neue Maßstäbe gesetzt. „Das Lebensbaumprojekt“ nennt sich die Ausstellung, die seit dem heutigen Freitag im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg eröffnet wurde.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
GOP Wintervarieté „Sentimientos“ in Hannover: Akrobatik, Tanz und spanisches Temperament21.11.2025 13:28 Uhr
In der Orangerie Herrenhausen in Hannover (Niedersachsen) startet am heutigen Freitag das GOP Wintervarieté. Die Show heißt „Sentimientos“ und ist vollgepackt mit spanischem Temperament, Akrobatik und Tanz....
„Die kleine Hexe“: Weihnachtsmärchen im Kieler Opernhaus21.11.2025 13:24 Uhr
Das Weihnachtsmärchen im Kieler Opernhaus (Schleswig-Holstein) ist jedes Jahr für Familien, Schulklassen und Kita-Gruppen eine beliebte Tradition. Jedes Jahr ist es eine Überraschung für alle, welche Geschichte...
Deutscher Kurzfilmpreis 2025 in Hamburg verliehen21.11.2025 08:07 Uhr
Der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, hat in Hamburg den Deutschen Kurzfilmpreis 2025 verliehen. Dieser gilt als die bedeutendste deutsche Auszeichnung für Kurzfilme. Sechs Filmteams...
Musical „Tarzan“ in Hamburg: Umjubeltes Comeback von Alexander Klaws21.11.2025 08:04 Uhr
Die neue Flora erstrahlt wieder in einem freundlichen Grün – das Musical „Tarzan“ ist zurück in Hamburg. Vor 17 Jahren war es schon einmal zu Gast und...
Neubau der Staatsoper in Hamburg: Bjarke Ingels Group gewinnt Qualifizierungsverfahren13.11.2025 16:30 Uhr
Die dänische Bjarke Ingels Group (BIG) hat den Wettbewerb für den Neubau der Hamburgischen Staatsoper auf dem Baakenhöft in der HafenCity gewonnen. Eine Jury aus Vertreter:innen der...
Junge Kunst im Fokus: „Salon der Gegenwart“ feiert 15. Jubiläum in Hamburg13.11.2025 15:31 Uhr
Zum 15. Mal lädt das Hamburger Ehepaar Holle zum „Salon der Gegenwart“ ein. Die Ausstellung bietet jungen Künstler:innen eine Plattform, um ihre Werke einem breiteren Publikum zu...