Nach dem mutmaßlichen Mord an einer 39-jährigen Frau in Wallenhorst bei Osnabrück (Niedersachsen) laufen die Ermittlungen weiter. Die Polizei sucht nach einer möglichen Tatwaffe und nach weiteren Beweisstücken, wie zum Beispiel Kleidung. Unter Mordverdacht steht der 55-jährige Ehemann der Frau; er sitzt in Untersuchungshaft. Ein mögliches Motiv nennen die Ermittler:innen derzeit nicht. Die 39-Jährige war am Donnerstag schwer verletzt in ihrem Wohnhaus gefunden worden und starb kurz darauf. Die gemeinsamen siebenjährigen Drillinge sind vorerst bei Angehörigen untergebracht.