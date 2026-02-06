Die Handball-Europameisterschaft ist vorbei und die Nationalspieler sind wieder zurück zu ihren Vereinen gestoßen. Im Norden gibt es ordentlich was zu feiern. Beim THW Kiel und bei der SG Flensburg-Handewitt (Schleswig-Holstein) haben einige Handballer Bronze-, Silber- und Goldmedaillen mitgebracht.