Seit 39 Jahren ist Burkhart Kempcke Steward auf der Gorch Fock, hat unzählige Länder und Häfen gesehen und viele prominente Besucher:innen an Board bewirtet. Nun geht der Chef-Steward in Rente und nimmt Abschied von dem Marine-Schiff und der Besatzung.
