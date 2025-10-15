Das Musical „Tarzan“ kommt zurück nach Hamburg. Das Erfolgsmusical, das von 2008 bis 2013 schon in der Neuen Flora begeisterte, wird Ende November sein Comeback feiern. Jetzt gerade läuft dafür der Bühnenbau und auch die ersten Lianen schwingen schon. Bei den Flugeinlagen muss alles sitzen, dafür wird aktuell fleißig geprobt.