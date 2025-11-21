Musical „Tarzan“ in Hamburg: Umjubeltes Comeback von Alexander Klaws

21. November 2025

Comeback nach 17 Jahren: Das Disney-Musical „Tarzan“ ist wieder in Hamburg zu sehen. Das Ensemble durfte am ersten Abend der Neuinszenierung minutenlangen Beifall genießen. Besonders viel Applaus gab es im Stage-Theater Neue Flora für Alexander Klaws als Tarzan und Abla Alaoui als Jane. 

Das Musical „Tarzan“ ist wieder in Hamburg zu sehen. Georg Wendt/dpa

Das Musical mit Musik aus der Feder von Phil Collins war erstmals 2008 in der Hansestadt aufgeführt worden. Das bekannteste Lied aus dem Bühnenwerk ist „You’ll be in my heart“. Die Hauptrolle des Tarzan übernimmt vor allem Philipp Büttner („Hercules“). Bei einigen Vorstellungen bis April schlüpft allerdings Alexander Klaws als Stargast in den knappen Lendenschurz.

Für Klaws ist diese Rolle ein Nachhausekommen in vielerlei Hinsicht. Zum einen hatte er den Part des im Dschungel aufgewachsenen Waisenkindes bereits 2010 bis 2013 in Hamburg, 2016 in Oberhausen sowie 2025 in Stuttgart übernommen. Zum anderen hat er dank des Musicals 2010 seine Frau Nadja Scheiwiller kennengelernt, die damals die Jane an seiner Seite gespielt hatte. 

Der 42-Jährige sagte jüngst, für ihn sei „Tarzan“ eigentlich der Anfang der Familiengeschichte Klaws. „15 Jahre später komme ich zurück als „Tarzan“. Meine Frau und ich – wir haben drei tolle gesunde Söhne und „Tarzan“ war der Anfang von allem. Es wird immer mehr als eine Show sein.“

Tickets bis Ende August buchbar

In „Tarzan“ geht es um einen Waisenjungen, der im Dschungel allein unter Affen aufwächst und eines Tages auf Menschen trifft. Darunter ist auch Jane, in die er sich verliebt. Diese Liebe stellt ihn bald vor eine schwierige Entscheidung.

Das Musical soll den Angaben zufolge für ein Jahr im Stage-Theater Neue Flora gespielt werden, bis Ende August sind bereits Tickets buchbar. Die Premiere der Neuinszenierung haben auch zahlreiche Prominente verfolgt und sich zuvor auf dem roten Teppich gezeigt – unter ihnen waren Sänger Michael Schulte, Moderator und Autor Tobias Schlegl, die Schauspielerinnen Katy Karenbauer und Florence Kasumba sowie Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“

Deutscher Kurzfilmpreis 2025 in Hamburg verliehen

21.11.2025 08:07 Uhr

Der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, hat in Hamburg den Deutschen Kurzfilmpreis 2025 verliehen. Dieser gilt als die bedeutendste deutsche Auszeichnung für Kurzfilme. Sechs Filmteams...

Video02:13 Min.

Neubau der Staatsoper in Hamburg: Bjarke Ingels Group gewinnt Qualifizierungsverfahren

13.11.2025 16:30 Uhr

Die dänische Bjarke Ingels Group (BIG) hat den Wettbewerb für den Neubau der Hamburgischen Staatsoper auf dem Baakenhöft in der HafenCity gewonnen. Eine Jury aus Vertreter:innen der...

Video02:06 Min.

Junge Kunst im Fokus: „Salon der Gegenwart“ feiert 15. Jubiläum in Hamburg

13.11.2025 15:31 Uhr

Zum 15. Mal lädt das Hamburger Ehepaar Holle zum „Salon der Gegenwart“ ein. Die Ausstellung bietet jungen Künstler:innen eine Plattform, um ihre Werke einem breiteren Publikum zu...

Video02:05 Min.

Kreativ zocken: Gaming Festival in Hamburg lädt zum Mitmachen ein

13.11.2025 15:23 Uhr

In der Hamburger Hafencity läuft derzeit das Creative Gaming Festival. Unter dem Motto „Take Care“ präsentieren noch bis Sonntag rund 40 Entwickler:innen ihre Projekte. Besucher:innen können nicht...

Video02:48 Min.

Griffelkunst: Kunsthalle Bremen zeigt Ausstellung „Flirt und Fantasie“

13.11.2025 14:42 Uhr

Mit der Ausstellung „Flirt und Fantasie“ widmet sich die Kunsthalle Bremen der Griffelkunst, also traditionellen Drucktechniken wie Radierung, Lithografie und Holzschnitt. Die Schau würdigt das 100-jährige Bestehen...

Video02:20 Min.

„Van Gogh – The immersive Experience“: Neue Ausstellung in Hannover gestartet

12.11.2025 17:11 Uhr

In Hannover (Niedersachsen) begann am Mittwoch eine neue, immersive Van Gogh-Ausstellung. Dabei tauchen die Besucher:innen in die besonderen Farbwelten des Künstlers ab. Bei der „Van Gogh –...

Zur Startseite