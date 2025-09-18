In Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel soll die Schifffahrt revolutioniert werden. Die „CAPTN Initiative“ will die erste vollautonome Fähre der Welt entwickeln. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann die „MS Wavelab“ ganz von allein navigieren, Hindernisse erkennen und Ausweichmanöver starten. Noch ist das Projekt in der Testphase, aber schon bald könnte die Technik an Bord der Wavelab weltweit zum Einsatz kommen – vorausgesetzt, die Künstliche Intelligenz trifft immer die richtigen Entscheidungen.