Auto kracht gegen Geländer: Motor raus – zwei Verletzte

Vierden (dpa/lni) –

Ein Auto ist auf der Kreisstraße 139 bei Nüttel (Landkreis Rotenburg (Wümme)) ins Schleudern geraten und gegen das Geländer einer Brücke geprallt. Dabei wurden die beiden Insassen verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde demnach außerdem der Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden nach dem Unfall am Sonntagabend zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, soll nun durch die Polizei ermittelt werden. Weitere Angaben zu den Insassen waren zunächst nicht bekannt.