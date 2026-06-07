Männer stören lautstark in Gottesdienst

Als die Polizei eintraf, waren die Störer nicht mehr da. Es werden Zeugenhinweise gesucht. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

In der katholischen Kirche Maria Königin des Friedens in Osnabrück haben mehrere Männer am Sonntag den Gottesdienst gestört. Während der Messe am Mittag hätten sie sich in bedrohlicher Weise nebeneinander aufgestellt und lautstark unterhalten, teilte die Polizei mit. «Sie zeigten auf verschiedene Bereiche und einzelne Personen, was für viele Besucher einschüchternd wirkte.»

Die sechs oder sieben Männer hätten dann im hinteren Bereich der Kirche Flyer und Bibeln verteilt. Dabei hätten sie Ausdrücke wie «Dämon» oder «Hurensöhne» geschrien. Auch fielen demnach Sätze wie «Die Kirche ist eine Hure» und «Ihr seid alle Massenmörder». Der Pastor und der Kirchenvorstand versuchten den Angaben zufolge zu intervenieren und sprachen mehrfach ein Hausverbot aus.

Beim Eintreffen der herbeigerufenen Polizei waren die Männer nicht mehr da, wie es weiter hieß. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Beteiligten laufen, es werden Zeugen gesucht.