Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die gesunkenen Milchpreise bereiten Landwirt:innen in Niedersachsen zunehmend Probleme. Grund dafür ist vor allem eine Überproduktion. Derzeit wird rund sieben Prozent mehr Milch erzeugt, als tatsächlich nachgefragt wird. Damit greift ein grundlegender Marktmechanismus: Übersteigt das Angebot die Nachfrage, geraten die Preise unter Druck. Viele Betriebe haben dadurch sinkende Einnahmen bei gleichzeitig hohen Kosten.

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) hat sich deshalb am Montag in Hannover mit Vertreter:innen der Bauernverbände zu einem sogenannten „Milchgipfel“ getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Frage, wie landwirtschaftliche Betriebe kurzfristig entlastet und langfristig stabilisiert werden können.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video04:19 Min.

Kriminalstatistik für Niedersachsen: Insgesamt weniger Straftaten, aber mehr Messerangriffe

16.03.2026 18:20 Uhr

Niedersachsen ist laut neuer Kriminalstatistik etwas sicherer als im Jahr zuvor. Innenministerium und Landespolizei zählten 2025 rund 507.000 Straftaten, rund 23.000 weniger als im Vorjahr. Trotzdem gibt...

Video02:34 Min.

GETEX 2026: Terrorabwehr-Übung von Polizei und Bundeswehr in Schleswig-Holstein

16.03.2026 17:46 Uhr

In dieser Woche findet die GETEX 2026, eine gemeinsame Terrorismusabwehr-Übung von Bundeswehr und Landespolizei, in Schleswig-Holstein statt. Dabei steht der Schutz kritischer Infrastruktur im Land im Mittelpunkt....

Video02:10 Min.

Handyverbot an Schulen in Niedersachsen? Ausschuss beschäftigt sich mit Dauer-Streitthema

13.03.2026 17:08 Uhr

Soll es in Niedersachsen ein Handyverbot an Schulen geben? Mit dieser Frage hat sich am Freitag der Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtags beschäftigt. Die rot-grüne Regierung will, dass...

Video02:34 Min.

Sonntagsöffnungen in Tourismusorten: Bäderregelung in Schleswig-Holstein auf der Kippe?

13.03.2026 17:02 Uhr

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Greifswald die Bäderregelung, die Sonntagsöffnungen in Tourismusorten festlegt, in Mecklenburg-Vorpommern gekippt hat, wächst in Schleswig-Holstein die Sorge vor einer ähnlichen Entscheidung. Zum Start der...

Video04:52 Min.

Iran-Krise: Sorge um norddeutsche Schifffahrt im Persischen Golf

13.03.2026 14:29 Uhr

Die Eskalation rund um den Iran sorgt auch in Deutschland für Nervosität in der Schifffahrt. Mindestens 30 Schiffe deutscher Reedereien sitzen derzeit im Persischen Golf fest. In...

Video03:03 Min.

Kurz vor Einweihung des Neubaus: Krankenhaus in Salzgitter ist insolvent

13.03.2026 13:07 Uhr

Am heutigen Freitag sollte der rund 100 Millionen Euro teure Neubau des St. Elisabeth-Krankenhauses in Salzgitter bezogen werden. Doch vor ein paar Tagen meldete der Betreiber plötzlich...

Zur Startseite