Die gesunkenen Milchpreise bereiten Landwirt:innen in Niedersachsen zunehmend Probleme. Grund dafür ist vor allem eine Überproduktion. Derzeit wird rund sieben Prozent mehr Milch erzeugt, als tatsächlich nachgefragt wird. Damit greift ein grundlegender Marktmechanismus: Übersteigt das Angebot die Nachfrage, geraten die Preise unter Druck. Viele Betriebe haben dadurch sinkende Einnahmen bei gleichzeitig hohen Kosten.

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) hat sich deshalb am Montag in Hannover mit Vertreter:innen der Bauernverbände zu einem sogenannten „Milchgipfel“ getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Frage, wie landwirtschaftliche Betriebe kurzfristig entlastet und langfristig stabilisiert werden können.