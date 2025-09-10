In Neumünster (Schleswig-Holstein) startete am Mittwoch zum 70. Mal die NordBau – eine der wichtigsten Kompaktbaumesse im nördlichen Europa und dem gesamten Ostseeraum. Mehr als 700 Ausstellende zeigen in den Holstenhallen die neuesten Trends rund um nachhaltiges Bauen. Neue Energiekonzepte, modernste Solaranlagen, Fassadenbegrünung und die Nachwuchskräftegewinnung stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Messe. Zehntausende Besucher:innen werden bis Sonntag erwartet.