In Bremen fand am Dienstagabend die jährliche Media Night statt. Bei dem Branchentreff geht es um Trends, Herausforderungen und die Zukunft der Branche. Medienschaffende, Entscheider:innen und Expert:innen tauschen sich aus, diskutieren aktuelle Entwicklungen – und bekommen neue Impulse für ihre Arbeit.