In der Hamburger Handelskammer fand am Montag wieder der „Marktplatz der Begegnung“ statt. Mehr als 40 Unternehmen haben sich dort Menschen mit Migrationshintergrund präsentiert. Denn ein häufiges Problem für Fachkräfte aus anderen Ländern ist, dass ihre Abschlüsse und Qualifikationen in Deutschland gar nicht oder nur teilweise anerkannt werden. Gleichzeitig suchen viele Unternehmen dringend Fachkräfte.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Cyberkriminalität: Gefahren sind Thema bei der Wirtschaftsschutztagung in Hannover17.11.2025 17:10 Uhr
Cyberkriminalität ist für Unternehmen von großer Bedeutung, denn ein Angriff auf Firmendaten könnte großen Schaden anrichten. Bei der Wirtschaftsschutztagung in Hannover haben sich am Montag Unternehmensvertretende mit...
Erstausbau des Ohlenbuschwegs: Anwohner in Ganderkesee sollen Großteil der Kosten tragen17.11.2025 14:23 Uhr
In der Gemeinde Ganderkesee (Niedersachsen) gibt es aktuell Ärger um den Ohlenbuschweg. Die Straße soll als sogenannter Erstausbau erschlossen werden. Damit müssen die Anwohnenden einen Großteil der...
Oberbürgermeisterwahl in Kiel: Derkowski (parteilos) und Yilmaz (Grüne) vorne – Stichwahl im Dezember17.11.2025 08:23 Uhr
Am Sonntag sollte in Kiel (Schleswig-Holstein) ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. 48,9 Prozent aller Kieler:innen stimmten ab – ein neuer Rekord bei einer Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt....
Hamburger Köhlbrandbrücke am Wochenende gesperrt14.11.2025 10:04 Uhr
Die Wochenend-Sperrung der Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen soll am Freitag um 22.00 Uhr beginnen. Die Sperrung ist bis Montag um 5.00 Uhr geplant, wie die Autobahn GmbH...
Abgasskandal bei VW: Erneut stehen Ex-Führungskräfte in Braunschweig vor Gericht13.11.2025 17:20 Uhr
Vor genau zehn Jahren wurde der Abgasskandal bei Volkswagen öffentlich – ein Skandal, der zu Milliarden-Strafzahlungen, Schadenersatzforderungen, Prozessen und Haftstrafen führte. Juristisch ist der Fall jedoch weiterhin...
Handy an Schulen? Leitfaden der Länder Niedersachsen und Hamburg gibt Empfehlungen13.11.2025 17:04 Uhr
Smartphones gehören für viele Kinder und Jugendliche längst zum Schulalltag, doch bisher gab es keine einheitlichen Regeln für deren Nutzung. Am Donnerstag haben die Bundesländer Niedersachsen und...