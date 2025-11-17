In der Hamburger Handelskammer fand am Montag wieder der „Marktplatz der Begegnung“ statt. Mehr als 40 Unternehmen haben sich dort Menschen mit Migrationshintergrund präsentiert. Denn ein häufiges Problem für Fachkräfte aus anderen Ländern ist, dass ihre Abschlüsse und Qualifikationen in Deutschland gar nicht oder nur teilweise anerkannt werden. Gleichzeitig suchen viele Unternehmen dringend Fachkräfte.