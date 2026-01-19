Am heutigen Montag hat der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung, Sebastian Hartmann, sich ein Bild von der Grundausbildung der Deutschen Marine in Wilhelmshaven (Niedersachsen) gemacht. Der Wilhelmshavener Marinestützpunkt Heppenser Groden ist dafür ein Vorzeigestandort: neue Gebäude, moderne Stuben und kurze Wege. Seit Oktober 2025 werden dort neue Rekrut:innen ausgebildet.