In der Hohwachter Bucht in der Ostsee (Schleswig-Holstein) läuft aktuell das internationale Manöver „Northern Coasts“. 2.700 Soldat:innen aus 14 Nationen trainieren den Ernstfall: Bedrohungen durch ferngesteuerte Boote, Drohnen oder Sprengfallen an Land. Ziel der Übung ist es, die Verteidigungsfähigkeit der NATO- und EU-Seestreitkräfte in der Region zu sichern.
