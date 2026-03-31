Mann sticht in Hannover auf 31-jährige Frau ein – Lebensgefahr

Nach einem versuchten Tötungsdelikt fahndet die Polizei nach dem Täter. Foto: Moritz Frankenberg/dpa



Eine Frau ist in Hannover (Niedersachsen) mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter sei vor dem Eintreffen der Beamt:innen geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die 31-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden. Inzwischen sei der Zustand der Frau stabil.

Tatverdächtig ist laut Polizei ein 38 Jahre alter Mann, nach dem gefahndet wird. Die Tat im Stadtteil Vahrenheide wird von den Beamt:innen als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Auch ob es bereits vor der Tat eine Verbindung zwischen dem Verdächtigen und der 31-Jährigen gab, blieb offen.

SAT.1 REGIONAL/dpa