Mann aus Bremen nach Tod eines 15-Jährigen in Eckernförde festgenommen

25. März 2026
Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft (Archivbild). Frank Molter/dpa

Ein 22 Jahre alter Mann aus Bremen ist nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in der Ostseestadt Eckernförde festgenommen worden. Am Sonntag sei wegen des Tötungsdeliktes ein Haftbefehl gegen den Türken erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Kiel mit. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen stellte der Mann sich demnach am Dienstag in Bremen bei der Polizei. Er wurde zur Verkündung des Haftbefehles am späten Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bremen vorgeführt und im Anschluss in ein Gefängnis gebracht.

In der vergangenen Woche war zunächst ein 23 Jahre alter Mann aus Bremen inhaftiert worden, der aber nach Prüfung seines Alibis aus der Haft entlassen wurde. Die Ermittlungen führten parallel zu einem Tatverdacht gegen den 22-Jährigen, der so weit erhärtet werden konnte, dass die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehles vorlagen, wie die Ermittler weiter mitteilten.

15-Jähriger starb nach Streit vor Supermarkt

Der 15-Jährige starb Mitte März, nachdem vor einem Supermarkt in der Stadt in Schleswig-Holstein ein Streit eskaliert war. Nach Polizeiangaben kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen. Wenig später soll ein Auto davongefahren sein. Das hatten Zeugen beobachtet.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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