„Superwolf“ ist ein einzigartiger Löschroboter, der in Vechta (Niedersachsen) stationiert ist und bundesweit zum Einsatz kommt. So auch vergangene Woche beim Großbrand im Hamburger Hafen. Dort hat das ferngesteuerte System Container auseinandergezogen und den Inhalt abgelöscht.
