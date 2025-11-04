„Lemon Tree“ ist einer der Songs aus Deutschland, die es zum Welthit gebracht haben. Gesungen hat ihn die Band Fools Garden. Das Musikvideo ist damals teilweise auf der Hamburger Reeperbahn entstanden. Fools Garden-Frontsänger, Peter Freudenthaler, hat die Erlebnisse rund um den Song jetzt in einem Buch veröffentlicht.