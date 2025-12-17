Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Technische Großanlagen müssen regelmäßig gewartet werden – das gilt auch für den European X-ray Free Electron Laser, kurz XFEL. Der weltweit einzigartige Forschungstunnel verläuft vom DESY-Gelände in Hamburg-Bahrenfeld bis zur Stadtgrenze nach Schenefeld. Noch bis zum Frühjahr 2026 ist die Anlage außer Betrieb. Das bietet eine seltene Gelegenheit, einen Blick an den Ort zu werfen, an dem mehr als 30 Meter unter der Erde extrem helle Röntgenlichtblitze entstehen, mit denen Forschende tief ins Innerste der Materie schauen können.

