Leiche am Silbersee in Langenhagen entdeckt – Polizei ermittelt

Die Leiche eines etwa 60-jährigen Mannes wurde am Silbersee bei Langenhagen gefunden. —/dpa

Die Leiche eines Mannes ist am frühen Morgen am Silbersee in Langenhagen bei Hannover (Niedersachsen) gefunden worden. „Wir gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Tötungsdelikt aus“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Identität des Mannes ist unbekannt

Dafür spreche das Verletzungsbild des Schätzungen zufolge ungefähr 60-Jährigen. Details nannte er angesichts der laufenden Ermittlungen nicht, ein Unfall sei aber wohl ausgeschlossen. Die Verletzungen seien „deutlich“, jede Hilfe kam zu spät. Die Identität des Mannes war zunächst unbekannt.

Derzeit sei der Kriminaldauerdienst mit Beamten in weißen Schutzanzügen im Einsatz, Spuren würden gesichert, sagte der Sprecher. Das dürfte den ganzen Tag dauern. Es sei ein „Stochern im Dunkeln“, die Spuren dürften die Zusammenhänge aber erhellen. Ein Spaziergänger hatte die Leiche des Mannes am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr an einem Feldweg gefunden und den Notruf gewählt. Einsatz- und Rettungskräfte eilten zum Fundort, ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Hintergründe sind unklar

Die Hintergründe des Falles waren zunächst völlig unklar. In der Nähe des Tatorts wurde ein Fahrrad gefunden – unbekannt war allerdings, ob es dem Opfer gehörte. Das Gelände ist nach den Worten des Sprechers unwegsam. Auch ein Spürhund war im Einsatz. Die Polizei sucht zudem nach möglichen Zeug:innen.

Der Silbersee liegt im Osten der Stadt Langenhagen. Nach Angaben der Stadt Hannover entstand der See in den Jahren 1934 bis 1935 beim Bau der Autobahn 2. Er ist demnach um zehn Meter tief. Seinen Namen soll er den Angaben zufolge von Flugzeugpiloten erhalten haben, weil er beim Überflug in der Sonne silbrig glänzte.

SAT.1 REGIONAL/dpa