Maren Eggert und Axel Milberg drehen Liebesfilm in Hamburg

Maren Eggert steht erneut mit Axel Milberg vor der Kamera – diesmal ist sie Spitzenköchin und er Gastro-Kritiker. (Archivbild) Christoph Soeder/dpa

Hamburg (dpa) –

Im Kieler «Tatort» konnten sie bereits zeigen, wie gut sie als Liebespaar funktionieren, nun stehen Axel Milberg und Maren Eggert erneut gemeinsam vor der Kamera und lassen die Funken sprühen. In Hamburg wird noch bis zum 19. Juni der Film mit dem Arbeitstitel «Risotto brutale» gedreht, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte.

In dem Film spielt Milberg einen einflussreichen Gastrokritiker, der nach einer Virusinfektion seinen Geschmacks- und Geruchssinn verliert – und das zunächst nicht bemerkt. Entsprechend vernichtend wird seine nächste Gastrokritik. Und die trifft ausgerechnet ein neu eröffnetes Spitzenrestaurant. Der Kritiker zerstört damit – quasi aus Versehen – die berufliche Existenz der talentierten Sterneköchin und Mitinhaberin. Als er sich wenig später in die Köchin verliebt, steht er vor einem Dilemma.

Das Drehbuch zu dem neuen Fernsehfilm hat Sascha Arango geschrieben und Regie führt Friederike Jehn. Wann der Film im Fernsehen zu sehen sein wird, war zunächst unklar.

Axel Milberg hat mehr als 20 Jahre lang in 43 Folgen den Kieler «Tatort»-Kommissar Klaus Borowski verkörpert. Maren Eggert spielte sieben Jahre lang seine große Liebe und Kollegin Frieda Jung. In Borowoskis letztem Fall – der Abschiedsfolge «Borowski und das Haupt der Medusa» – tauchte sie noch einmal auf.