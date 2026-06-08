Katamaran geht in Oldenburg in Flammen auf

Oldenburg (dpa/lni) –

An der Oldenburger Hafenpromenade ist ein Katamaran vollständig in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Als Tatverdächtige wurden zwei Männer im Alter von 34 und 37 Jahren ermittelt, wie ein Sprecher sagte. Zeugen hatten in der Nacht zum Montag zwei Personen gesehen, wie sie kurz vor dem Brandausbruch einen Gegenstand auf das Segelboot warfen.

Motiv bleibt unbekannt

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Katamaran bereits vollständig in Flammen – die Löschmaßnahmen konnten ihn nicht mehr retten. Zur Höhe des Schadens konnte der Sprecher keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei entdeckte die zwei Männer in der Nähe des Tatortes. Gegen die beiden besteht den Angaben zufolge der Verdacht der schweren Brandstiftung. Zu einem möglichen Motiv konnte die Polizei keine Angaben machen. Entnommene Blutproben sollen klären, ob Alkohol im Spiel war.