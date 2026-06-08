Streifenwagen kracht mit Auto zusammen – drei Verletzte

Bremerhaven (dpa/lni) –

Bei dem Zusammenstoß eines Streifenwagens der Bremerhavener Polizei mit einem Auto sind drei Menschen teils schwer verletzt worden. Das Polizeiauto soll nach Angaben der Beamten mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz gewesen sein, als es an einer Kreuzung am Sonntagnachmittag zu der Kollision kam. Dort stieß der Streifenwagen mit dem Auto, das gerade die Straße queren wollte, zusammen.

Der Fahrer des Autos wurde von Feuerwehrleuten mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde bei dem Zusammenstoß ebenso wie der Polizist am Steuer des Streifenwagens schwer verletzt. Auch der Beifahrer des Polizeiautos kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Der Streifenwagen und das Auto wurden nach Polizeiangaben stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam.