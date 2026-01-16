Für viele ist die Lange Anna ein Stück Heimat mitten in der Nordsee. Seit Generationen trotzt der markante Felsen auf der Insel Helgoland (Schleswig-Holstein) Wind und Wellen – doch inzwischen zeigt sich immer deutlicher, dass die Natur ihre Spuren hinterlässt. Das Wahrzeichen ist nicht nur ein Besuchermagnet für Einheimische und Tourist:innen, sondern auch von großer Bedeutung für Flora und Fauna. Sie ist Brutplatz von tausenden Vögeln. Der Materialverlust wird von Wissenschaftler:innen kontinuierlich überwacht, doch eingegriffen werden soll in das Naturdenkmal bewusst nicht. Wie lange genau die Lange Anna noch stehen wird, kann niemand sagen.