Alle vier Jahre findet der Landeswettbewerb der Bremer Gartenfreunde statt. Eine fünfköpfige Jury wirft dabei kritische Blicke auf die Schrebergärten und vergibt Punkte für neue, nachhaltige Ideen. Auch das Vereinsleben fließt in die Bewertung ein. Am Donnerstag fiel der Startschuss – mit den ersten beiden großen Begehungen.