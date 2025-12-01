Zur Landesschau des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler in Eutin (Schleswig-Holstein) haben etablierte wie auch aufstrebende Künstler:innen wieder hunderte Werke eingereicht. Eine siebenköpfige Fachjury hat entschieden, welche Werke es an die Wände im Ostholstein-Museum schaffen. Sie sollen ein Spiegel der aktuellen Kunstszene in Schleswig-Holstein sein. Die Kunstwerke sind noch bis zum 25. Januar zu sehen und können auch käuflich erworben werden.