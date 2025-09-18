Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Ein Bagger, der selbständig Müll entsorgen kann, ein Unterwasserroboter der versunkene Weltkriegsmunition aufspürt oder ein Exoskelett als Bewegungshilfe für Patient:innen: Technische Hilfsmittel wie diese brauchen, damit sie funktionieren, auch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Bremen wird genau daran gearbeitet.

Mit Prof. Maximilian Kiener, Leiter des Instituts für Ethik in der Technologie an der TU Hamburg, hat SAT.1 REGIONAL über das Thema gesprochen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video29:26 Min.

Wie KI das Leben im Norden verändert: 17:30 SAT.1 REGIONAL Spezial

18.09.2025 18:41 Uhr

Autonome Fähren auf der Kieler Förde, Roboter, die selbstständig an Tiefseekabeln arbeiten, und Laser, die das Unkraut von Niedersachsens Feldern entfernen – Künstliche Intelligenz ist längst im...

Video03:53 Min.

Frühwarnsysteme und Co.: Hamburger UKE setzt auf KI

18.09.2025 18:15 Uhr

Das Hamburger UKE ist eine Klinik, an der Digitalisierung und der Einsatz von KI mit Macht vorangetrieben werden. Ein Beispiel ist ein Frühwarnsystem zur Messung des Hirndrucks....

Video04:09 Min.

KI erleichtert Arbeit im Hamburger Hafen

18.09.2025 18:02 Uhr

Im Hamburger Hafen ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz alltäglich. Bei der HHLA berechnet eine KI beispielsweise die Verweildauer einzelner Container eines Stapels. Bei der Bahntochter Metrans...

Iron Maiden spielen einzige Stadionshow Deutschlands 2026 in Hannover

18.09.2025 15:40 Uhr

Fans der Heavy-Metal-Band Iron Maiden treffen sich 2026 in Hannover. Die britischen Metal-Legenden spielen in der dortigen Heinz von Heiden Arena am 2. Juni – es ist...

Video03:33 Min.

KI in der Landwirtschaft: Roboter vernichten Unkräuter und ernten Erdbeeren

18.09.2025 11:31 Uhr

Mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen sich inzwischen viele Firmen. Unter anderem auch damit, wie man sie sinnvoll zusammen mit Robotern in der Landwirtschaft einsetzen kann. In Osnabrück (Niedersachsen)...

Video03:36 Min.

MS Wavelab: Vollautonome KI-Fähre in Kiel im Test

18.09.2025 11:09 Uhr

In Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel soll die Schifffahrt revolutioniert werden. Die „CAPTN Initiative“ will die erste vollautonome Fähre der Welt entwickeln. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann...

Zur Startseite