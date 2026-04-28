Lkw erfasst Auto – tödlicher Unfall im Kreis Cuxhaven

28. April 2026 18:59
Die Polizei muss die Landstraße an der Unfallstelle zunächst voll sperren. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa
Die Polizei muss die Landstraße an der Unfallstelle zunächst voll sperren. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hagen (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist bei einer Kollision seines Wagens mit einem Lkw im Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Der Lastwagenfahrer habe den Pkw auf der Landstraße in Hagen im Bremischen beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß, der Fahrer des Pkw sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Warum der Lkw-Fahrer den Pkw übersehen habe, sei noch nicht bekannt. Die Straße wurde an der Unfallstelle voll gesperrt. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260428-930-5871/1

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