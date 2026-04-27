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Seit gut einem Jahr läuft mitten in bester Innenstadtlage Hamburgs ein Riesen-Bauprojekt: das Quartier Hamburger Hof mit Einzelhandelsflächen, Büros und Wohnungen. Die historische Sandsteinfassade des alten Gebäudes am Jungfernstieg soll erhalten bleiben. Dahinter soll der Neubau entstehen. Der Baufortschritt ist momentan auf der Rückseite an der Poststraße gut sichtbar. Die Gründungsarbeiten für den Neubau haben begonnen. Das Quartier soll Ende 2029 fertig sein.

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