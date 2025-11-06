In Büsum (Schleswig-Holstein) haben sich am Donnerstag die Wirtschaftsminister:innen und Senator:innen der norddeutschen Bundesländer getroffen. Es ging unter anderem darum, was gemeinsame Interessen und Projekte sind und wie man diese im Bundestag durchgesetzt bekommt. Eingeladen hatte Schleswig-Holsteins Minister Claus Ruhe Madsen.