Die Kieler Konditorin Greta Renner ist in diesem Jahr mit dem Unternehmerinnenpreis der Investitionsbank Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Renner betreibt eine Konditorei, die ausschließlich glutenfreie Produkte herstellt. Der IB.SH-Unternehmerinnenpreis wird seit 2017 jährlich an Frauen vergeben, die mit Weitsicht, Kreativität und unternehmerischer Tatkraft eigene Wege gehen. Ziel ist es, diese Unternehmerinnen als Vorbilder sichtbar zu machen und ihre Leistung zu würdigen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Miniatur Wunderland: Alljährliche Reinigung im Skandinavien-Abschnitt08.12.2025 12:14 Uhr
Das riesige Becken mit den Schiffen ist ein Highlight im Miniatur Wunderland in Hamburg. Am Montag wurde dieser Bereich gesperrt, denn es fand die jährliche Reinigung statt....
Leuchtender Treckerkorso besucht krebskranke Kinder in Lübeck08.12.2025 09:10 Uhr
Landwirte sind mit mehr als 30 weihnachtlich geschmückten Treckern in einem Korso nach Lübeck gefahren, um krebskranke Kinder und ihr Pflegepersonal zu beschenken. Ziel der Fahrt war...
Neuer Stromberg-Film: Cast macht Tourstopp in Hamburg05.12.2025 18:19 Uhr
Deutschlands schlimmster Chef Bernd Stromberg ist seit Donnerstag wieder in der Komödie „Stromberg – Wieder alles wie immer“ im Kino zu sehen. Nach fünf Staffeln TV-Serie und...
Nach Großbrand in Grundschule: Schüler aus Hannover ziehen in Alternativ-Gebäude05.12.2025 16:10 Uhr
Eine Woche nach dem Großbrand in der Grundschule Beuthener Straße in Hannover (Niedersachsen) zieht nun die gesamte Schule auf unbestimmte Zeit um. Schulleiter, Lehrer:innen, Eltern und die...
Nikolausaktion im Tierpark Hagenbeck: Grundschüler besuchen die Kattas05.12.2025 15:56 Uhr
Für die Kinder aus der 3b der Moorwegschule Wedel (Schleswig-Holstein) war schon einen Tag vor Nikolaus ein ganz besonderer Tag: Sie durften das Katta-Dorf im Tierpark Hagenbeck...
Diskussion um Böllerverbot in Deutschland nimmt erneut Fahrt auf05.12.2025 15:49 Uhr
Jedes Jahr im Dezember wird aufs Neue über ein Feuerwerksverbot diskutiert. Die Zahl der Unfälle mit Raketen und Böllern steigt von Jahr zu Jahr – das merkt...