

Die Kieler Konditorin Greta Renner ist in diesem Jahr mit dem Unternehmerinnenpreis der Investitionsbank Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Renner betreibt eine Konditorei, die ausschließlich glutenfreie Produkte herstellt. Der IB.SH-Unternehmerinnenpreis wird seit 2017 jährlich an Frauen vergeben, die mit Weitsicht, Kreativität und unternehmerischer Tatkraft eigene Wege gehen. Ziel ist es, diese Unternehmerinnen als Vorbilder sichtbar zu machen und ihre Leistung zu würdigen.