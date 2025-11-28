Zwei Kickboxerinnen aus Neumünster (Schleswig-Holstein) gehören in der Wettbewerbsdisziplin Point Fighting zu den besten der Welt. Die 45-jährige Sarah Otten ist Weltmeisterin und die 22-jährige Frieda Petersen bereits Vizeweltmeisterin. Um so erfolgreich zu sein, trainieren die Kampfsportlerinnen fast jeden Tag in der Karate Factory Neumünster.