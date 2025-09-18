Mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen sich inzwischen viele Firmen. Unter anderem auch damit, wie man sie sinnvoll zusammen mit Robotern in der Landwirtschaft einsetzen kann. In Osnabrück (Niedersachsen) arbeitet ein Start-up zum Beispiel an der Erkennung und Vernichtung von Unkraut. Und in Bremen kann ein Roboter schon Erdbeeren ernten.