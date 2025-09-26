Die Kartoffelernte in Schleswig-Holstein fällt in diesem Herbst gut aus: hohe Qualität und reicher Ertrag. Für Verbraucher:innen bedeutet das niedrige Preise. Landwirt:innen dagegen blicken weniger optimistisch auf die Saison. Durch das große Angebot sinken ihre Erlöse spürbar, die hohen Betriebskosten bleiben. Auch auf dem Kartoffelacker in Lindewitt bei Flensburg.



