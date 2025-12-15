Zwei Frauen aus Hann. Münden wollten die vielen Zigarettenkippen auf den Straßen ihrer Stadt nicht länger hinnehmen. Sie organisierten öffentliche Aufräumaktionen und hängten Aschenbecher auf, die sie nun täglich leeren. Dafür haben die Freundinnen sogar den niedersächsischen Ehrenamtspreis gewonnen.