Die Sternsinger sind am Montag durch Kiel (Schleswig-Holstein) gezogen und haben Spenden für notleidende Kinder gesammelt. In diesem Jahr wird unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ gesammelt. Auch im Kieler Landeshaus und in der Staatskanzlei haben die Sternsinger Halt gemacht. Dort haben sie auch den traditionellen Segensspruch in Form von Kreidezeichen an das Gebäude geschrieben.
