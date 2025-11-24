Am 1. Juli 2025 haben Wissenschaftler:innen in Chile einen interstellaren Kometen im Frühwarnsystem entdeckt, der nicht in unserem Sonnensystem entstanden ist. Rein zufällig hat die Raumsonde Juice, die 2023 gestartet ist, gerade gute Sicht auf den Kometen und kann verschiedene Daten abgreifen. Die fließen zum Max-Planck-Institut nach Göttingen (Niedersachsen), das dieses Messinstrument der Raumsonde entwickelt hat.
