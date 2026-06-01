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Ob ein Mensch verunglückt oder ein Haus in Brand gerät – Rettende und Helfer:innen werden immer benötigt. Auf der Interschutz Messe 2026 in Hannover (Niedersachsen) präsentieren sich seit Montag Feuerwehren, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen und der Bevölkerungsschutz. Es wird gezeigt, wie Menschen in verschiedenen Krisenlagen auf der ganzen Welt geholfen wird.

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Teddybärkrankenhaus: Uniklinik Göttingen öffnet Türen für Kinder mit „verletzten“ Kuscheltieren

01.06.2026 17:08 Uhr

Viele Kinder haben Angst vor Ärzt:innen. Um ihnen diese zu nehmen, eröffnet die Uniklinik Göttingen (Niedersachsen) einmal im Jahr das Teddybärkrankenhaus. Dann können die Kleinen ihre Kuscheltiere...

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01.06.2026 16:51 Uhr

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Neues Gesundheitszentrum in Bremen eröffnet

01.06.2026 16:48 Uhr

In Bremen ist am Montag das neue Gesundheitszentrum Süd eröffnet worden. Es befindet sich in der ehemaligen Kinderklinik des Klinikums Links der Weser, denn das Krankenhaus soll...

Aktualisiert
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Nach klarem Nein zu Olympia: Emotionale Worte von Hamburgs Erstem Bürgermeister

01.06.2026 16:31 Uhr

Die Olympia-Bewerbung Hamburgs ist abgesagt, denn nur 45,1 Prozent der Stimmen des Bürgerreferendums am Sonntag waren dafür, 54,9 Prozent dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,6 Prozent. Während...

Video00:53 Sek.

Nein zu Olympia: So bewerten die Hamburger das Ergebnis des Referendums

01.06.2026 14:50 Uhr

Die Hamburger:innen haben in einem Referendum am Sonntag mehrheitlich gegen Hamburgs Bewerbung als Austragungsort der Olympischen Spiele gestimmt. SAT.1 REGIONAL hat bei den Menschen am Montag nachgefragt,...

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Nein zu Olympia-Bewerbung: Enttäuschung und Freude in Hamburg

01.06.2026 13:36 Uhr

Nach dem klaren Nein zu Olympischen Spielen in Hamburg, ist die Enttäuschung bei Wirtschaftsvertreter:innen und Sportler:innen besonders groß. Bereits wenige Stunden nach Start der Stimmenauszählung am Sonntagabend...

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