Ob ein Mensch verunglückt oder ein Haus in Brand gerät – Rettende und Helfer:innen werden immer benötigt. Auf der Interschutz Messe 2026 in Hannover (Niedersachsen) präsentieren sich seit Montag Feuerwehren, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen und der Bevölkerungsschutz. Es wird gezeigt, wie Menschen in verschiedenen Krisenlagen auf der ganzen Welt geholfen wird.