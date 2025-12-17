Nick Rinck aus Heide (Schleswig-Holstein) setzt auf die heilende und integrative Kraft des Sports – nicht als Lifestyle, nicht zur Selbstoptimierung, sondern um jungen Menschen zu helfen, die nur unter Schwierigkeiten ins Leben finden. Eine Arbeit, die jetzt mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Der Sporttherapeut arbeitet mit Schüler:innen, die kognitive, soziale und emotionale Einschränkungen haben. Durch den Sport will er den Kids beibringen, Frust abzubauen und Selbstbewusstsein zu entwickeln.