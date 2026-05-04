Frau sperrt Kioskverkäuferin in Keller ein

Bremen (dpa/lni) –

Die Mitarbeiterin eines Kiosks ist von einer Bekannten in Bremen in einen Kellerraum gesperrt und ausgeraubt worden. Die Täterin erbeutete in dem Geschäft Bargeld, ein Smartphone, ein Tablet sowie Zigaretten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete sie. Die 53-jährige Kioskverkäuferin wurde bei dem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag ereignete, leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und Freiheitsberaubung.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Bekannte die 53-Jährige unter einem Vorwand in den Keller des Kiosks in Bremen-Gröpelingen gelockt. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Angreiferin Pfefferspray nutzte und die Frau einschloss. Zeugen befreiten sie. Der Vorfall wurde durch die Videoüberwachung des Geschäfts aufgezeichnet. Die Fahndung nach der flüchtigen Frau blieb zunächst erfolglos.