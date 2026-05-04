Unkrautzupfer am Bahnhof – Polizei nimmt Gesuchten fest

Neumünster (dpa/lno) –

Weil er Unkraut in der Nähe der Gleise im Bahnhof Neumünster gezupft hat, ist ein mit Haftbefehl gesuchter Mann der Bundespolizei aufgefallen. Der Mann, der am Vormittag auf dem Bahnsteig 1 das Unkraut zupfte, das zwischen Bahnsteig und Gleisen wuchs, wurde deswegen kontrolliert, wie die Bundespolizei mitteilte.

Dabei stellte sich heraus, dass der 68-Jährige wegen des Erschleichens von Leistungen mit Haftbefehl gesucht wurde. Zudem war er von mehreren Staatsanwaltschaften zur Fahndung ausgeschrieben.

Da der Mann die Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er nun den Rest seiner Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen im Gefängnis verbringen. Woran sich der Mann bei dem Anblick des Wildwuchses störte beziehungsweise was er damit vorhatte, wollte er den Bundespolizisten nicht sagen.