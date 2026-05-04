Beide Verdächtige nach Doppeltötung in Rinteln wieder frei

Die beiden Opfer aus dem Landkreis Schaumburg sind inzwischen obduziert worden. dpa

Rinteln (dpa) –

Im Fall der mutmaßlichen Doppeltötung eines Paares im niedersächsischen Rinteln sind die beiden festgenommenen Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Die Männer seien am Sonntag entlassen worden, weil derzeit kein dringender Tatverdacht vorliege, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg. Sie gälten jedoch weiterhin als verdächtig.

Obduktion bestätigt gewaltsamen Tod des Paares

Die beiden Opfer aus dem Landkreis Schaumburg seien inzwischen obduziert worden. Dabei habe sich bestätigt, dass sie gewaltsam ums Leben gekommen seien, sagte der Sprecher. Weitere Angaben zur genauen Todesursache machte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Auch zum möglichen Motiv, zum Tatablauf und zu einer möglichen Beziehung zwischen den Beschuldigten und den Opfern wollten die Ermittler weiterhin keine Details nennen. Die Spuren würden nun ausgewertet, die Ermittlungen dauerten an.

Tochter hatte tote Mutter und deren Lebensgefährten entdeckt

Eine Tochter hatte die leblosen Körper ihrer Mutter und deren Lebensgefährten am Samstagvormittag im gemeinsamen Wohnhaus im Rintelner Ortsteil Steinbergen entdeckt. Im Laufe des Tages wurden ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger festgenommen.