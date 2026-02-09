Immer mehr Kneipen in Kiel (Schleswig-Holstein) sterben langsam aus. Während es früher ganz normal war, dass man sich auf ein Bierchen an der Ecke traf, ist das heute zunehmend ein Randphänomen der Älteren. Die junge Generation trifft sich lieber woanders. Des Weiteren haben die Wirt:innen hohe Kosten, weshalb immer mehr Kneipen schließen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Robocup: Jugendliche kämpfen mit ihren Robotern um Teilnahme an Deutschen Meisterschaften09.02.2026 15:19 Uhr
Beim Wettbewerb Robocup geht es um logisches Denken, Programmieren, Tüfteln und Basteln in Team-Arbeit. Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren kamen am vergangenen Wochenende an der TU...
Bezahlbarer Wohnraum: Private Stiftung will Quartiere in Hannover schaffen09.02.2026 13:49 Uhr
Bezahlbare Wohnungen sind schwer zu finden. Laut einer aktuellen Studie fehlen allein in Niedersachsen und Bremen rund 130.000 Wohnungen. Auch in Hannover ist es auf dem Wohnungsmarkt...
Die Sturmflut 1976: Ausstellung im Dithmarscher Landesmuseum erinnert an Naturkatastrophe09.02.2026 13:39 Uhr
Im Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf (Schleswig-Holstein) läuft noch bis zum 12. April eine Sonderausstellung zur Sturmflut vor gut 50 Jahren. Im nahegelegenen Christianskoog brach 1976 der Deich,...
Akkordeon ist Instrument des Jahres 2026 – viele Events in Hamburg09.02.2026 12:49 Uhr
Seit 2008 wird deutschlandweit vom Landesmusikrat das Instrument des Jahres gekürt. Von der Klarinette über die Gitarre bis zur Stimme war schon einiges dabei. Das Instrument des...
Mann in Neumünster getötet – Polizei nimmt 26-Jährigen fest09.02.2026 11:58 Uhr
Kurz nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Neumünster hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Eine Anwohnerin hatte wegen des gewalttätigen Streits am frühen Sonntagmorgen die Polizei gerufen. Beamt:innen...
Warum Herzinfarkte bei Frauen oft nicht sofort erkannt werden06.02.2026 18:18 Uhr
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen. Trotzdem werden ihre Symptome oft nicht als Herzinfarkt erkannt. Genau darauf macht der weltweite Aktionstag „Go Red for Women“ am...