Immer mehr Kneipen in Kiel (Schleswig-Holstein) sterben langsam aus. Während es früher ganz normal war, dass man sich auf ein Bierchen an der Ecke traf, ist das heute zunehmend ein Randphänomen der Älteren. Die junge Generation trifft sich lieber woanders. Des Weiteren haben die Wirt:innen hohe Kosten, weshalb immer mehr Kneipen schließen.