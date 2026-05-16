Verdi ruft heute bei Ikea zum Warnstreik auf

Hannover (dpa/lni) –

Die Gewerkschaft Verdi ruft heute in Niedersachsen und Bremen Beschäftigte von Ikea zum Warnstreik auf. Betroffen seien sechs der sieben Ikea-Möbelhäuser in Niedersachsen und Bremen, kündigte die Gewerkschaft an: Bremerhaven, Oldenburg, Brinkum, Großburgwedel, Hannover und Osnabrück. Einzig das Haus in Braunschweig ist demnach ausgenommen.

Die Gewerkschaft weitet damit ihre Aktionen in der gerade laufenden Tarifrunde aus. Am vergangenen Mittwoch hatte es bereits erste Arbeitsniederlegungen gegeben, allerdings noch in begrenztem Umfang unter anderem in Braunschweig und in einem Edeka-Lager. Auch Ikea Braunschweig war betroffen. Daher sei der Standort dieses Mal nicht dabei, hieß es.

Die erste Verhandlungsrunde mit dem Handelsverband Niedersachsen-Bremen war laut Verdi ohne Ergebnis geblieben. Verdi fordert sieben Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, mindestens aber 225 Euro brutto pro Monat. In Niedersachsen sind laut Verdi im Einzelhandel über 300.000 Beschäftigte tätig, in Bremen rund 30.000.

Die zweite Verhandlungsrunde für Niedersachsen und Bremen ist für den 11. Juni in Hannover angesetzt. Die erste Verhandlungsrunde hatte am 6. Mai stattgefunden, ebenfalls in Hannover. Auch in anderen Bundesländern gibt es derzeit Ausstände, am Freitag und heute unter anderem in Hamburg und Schleswig-Holstein.