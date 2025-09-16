Am Dienstag war Beginn der Husum Wind. Bis zum 19. September präsentieren sich knapp 600 Unternehmen auf der Messe in Schleswig-Holstein. Die Stimmung war gleich am Eröffnungstag getrübt. Der Grund: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Windenergiebranche nicht mehr in der Form unterstützen, wie es ihr Amtsvorgänger Robert Habeck (Grüne) tat.