Deutschland muss verteidigungsfähig sein und werden – da sind sich Politik und Bundeswehr einig. Am Hamburger Flughafen ist am Montag die Übung „Panther Shield“ gestartet. Bis Freitag wird dort mit sechs Tornado-Flugzeugen geübt. Um sich im Ernstfall weniger angreifbar zu machen, ist die Strategie bei der Luftwaffe: nicht nur Stützpunkte, sondern auch zivile Flughäfen nutzen, das macht die Standorte der unterschiedlichen Kampfjets weniger vorhersehbar.