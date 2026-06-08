Deutschland muss verteidigungsfähig sein und werden – da sind sich Politik und Bundeswehr einig. Am Hamburger Flughafen ist am Montag die Übung „Panther Shield“ gestartet. Bis Freitag wird dort mit sechs Tornado-Flugzeugen geübt. Um sich im Ernstfall weniger angreifbar zu machen, ist die Strategie bei der Luftwaffe: nicht nur Stützpunkte, sondern auch zivile Flughäfen nutzen, das macht die Standorte der unterschiedlichen Kampfjets weniger vorhersehbar.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
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