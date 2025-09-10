150 Jahre lang wurde im Himmelmoor in Quickborn (Schleswig-Holstein) Torf im großen Stil abgebaut. 2018 war damit Schluss, seitdem wird das Moor renaturiert. Dafür nutzen die Naturschützer:innen auch die historische Torfbahn, die schon beim industriellen Abbau eingesetzt wurde.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Ex-Ministerpräsident Engholm verkauft Currywürste für Heilsarmee in Lübeck10.09.2025 16:21 Uhr
Das Café der Heilsarmee in Lübeck (Schleswig-Holstein) steht vor großen Problemen, weil die Stadt ihm die Zuschüsse streichen will. Seit 2008 werden Menschen mit wenig Geld im...
Messe NordBau 2025 in Neumünster gestartet10.09.2025 16:10 Uhr
In Neumünster (Schleswig-Holstein) startete am Mittwoch zum 70. Mal die NordBau – eine der wichtigsten Kompaktbaumesse im nördlichen Europa und dem gesamten Ostseeraum. Mehr als 700 Ausstellende...
25. Media Night: Medienbranche feiert im Circus Roncalli in Hannover10.09.2025 15:04 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) hat sich am Dienstagabend die Medienbranche zum Jubiläum der 25. Media Night versammelt. Zwischen Artist:innen vom Circus-Theater Roncalli und Politprominenz diskutierten Medienschaffende über die...
Neuschwanstein in Niedersachsen: Bildhauer steht nach 10 Jahren vor Vollendung der Nachbildung10.09.2025 15:01 Uhr
Auch Niedersachsen hat ein Schloss Neuschwanstein. Das steht im Atelier von Thomas Doneis in Wendeburg. Der Künstler hat vor zehn Jahren angefangen, das Schloss im Maßstab von...
„Pay with your Blood“: Blutspendeaktion des Wacken Open Air und des UKE in Hamburg10.09.2025 12:05 Uhr
Das Wacken Open Air (W:O:A), die Wacken Foundation und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) rufen unter dem Motto „Pay with your Blood“ erneut zur Blutspende auf. Auftaktevent am...
Zahl der Schulabbrecher in Niedersachsen auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren10.09.2025 09:00 Uhr
Die Zahl der Schulabbrecher:innen in Niedersachsen ist nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Wie das Kultusministerium auf Anfrage der...